【逃犯條例】梁愛詩：示威者目標是癱瘓香港不應特赦 (19:01)

反對修訂《逃犯條例》引發連串示威及衝突，首任律政司司長梁愛詩日前接受新華社訪問時表示，示威者現時的目標不是反修例，而是要癱瘓香港。
梁愛詩表示，和平示威受政府保障，警察也會維持秩序，但現在示威者堵塞道路、用磚頭、汽油彈攻擊警察及圍堵警署等行爲，已超出和平示威的範疇。
梁愛詩指出，特區政府已於6月15日宣佈暫緩修例，但示威者又提出新的不合理要求，暴力行爲也不斷升級，現時示威者的目標並不是反修例，而是癱瘓香港，造成「無政府狀態」。
梁又表示，法律面前人人平等，不能「大赦」示威者，否則大家以後也可以違法，而且若說到民主，更應在立法會討論有關條例。梁愛詩亦呼籲，港人別再支持「極端分子」，以免毀了香港的前途。
（新華社）
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