【逃犯條例】網民自發激光表演助宣傳香港？　邱騰華：尊重不影響他人和平活動 (18:42)

至於警方昨在記者會以證物作示範，稱要顯示激光筆危險，同樣使用激光的「幻彩詠香江」表演及迪士尼樂園內的部分遊戲是否需要因此暫停？邱騰華未有正面回應，僅稱警方做法是「應對有人使用這些裝置，在與警方對峙時作攻擊」，又表示有研究顯示部分雷射筆功率超出安全範圍，不單對警方，對使用者亦有安全疑慮，他不希望可用於正常用途的裝置，會造成意外或變成攻擊方法。

周一（5日）八五罷工集會演變成衝突，警方單日施放800枚催淚彈，以及逾百枚橡膠子彈和海綿彈，有本港記者及英國廣播公司（BBC）記者面罩遭警方彈藥射穿。被問到外國媒體在反修例示威報道中質疑警方行為，以及香港的「不安全」印象與警方執法有無關係，邱騰華回應稱國際媒體有報道自由，他尊重傳媒專業報道；就外國看到報道後提出的問題，旅發局會如實反映，港府亦會向外國使領館或透過駐海外辦事處溝通。

至今已有22個國家及地區對香港發出旅遊提示，澳洲及美國近日更提升提示級別，邱騰華表示，港府會透過外國駐港使領館及香港駐各地海外辦事處等，向各國提供香港情況的最新資訊，旅遊及酒店業界等亦已承諾會盡力做好接待，減少旅客在香港受示威等影響。

邱騰華指出，中美貿易戰對香港經濟造成的負面影響，在上半年已充分反映，但6月以來香港示威等情況，對已下行的經濟雪上加霜；旅遊訪港數字由7月首周的負1.5%，跌至8月首周負31%，顯示下跌勢頭正在惡化；出口及零售等數據亦下跌。他呼籲各界放下歧見、盡力消除暴力或混亂場面，才能使香港踏入經濟復蘇。

另外，市民發起明日（9日）起一連三日到機場集會，運房局長陳帆表示，當局會密切留意事態發展；民航處、機管局、航空業界會緊密聯繫，機管局等會有相應應變措施，確保機場運作正常。他呼籲旅客預留充足時間前往機場，並留意最新航班情況。

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