深圳佳士工運受打壓一周年　團體遊行至中聯辦抗議 (18:02)

職工盟、大學師生監察無良企業行動、勞動力、勞工教育及服務網絡、支聯會、天主教正義和平委員會等19個團隊共同發起這次遊行，遊行人士手舉印有內地被捕或失聯勞權行動者個人檔案的紙板，持印有「組織工會無罪 支援工運有理」、「停止打壓工人學生 立即釋放被捕者」的橫幅，並高呼口號，從西區警署步行至中聯辦。遊行團體代表最後在中聯辦門前發表聲明，要求內地政府釋放被捕勞權行動者，確保在囚人士免受酷刑、會見家屬及律師的合法權利，以及終止對勞權行動者和社會工作者的打壓。

自去年7月起至今，內地已有超過130名包括工人、聲援學生、NGO（非政府機構）工作者、自媒體編輯在內等勞權行動人士被捕或曾受到當局滋擾，約50人仍失去聯絡或在指定居所監視居住，多人受各種形式拘禁接近半年或長達一年。當中，有被捕學生曾在官方「認罪視頻」中露面，並引起關注團體對被捕者是否受到酷刑、非人道對待等脅迫的憂慮。

支聯會副主席鄒幸彤表示，內地這場「勞權大掃蕩」，面向的包括社會中所有尚可行動及可發聲的群體，目的是讓社會噤聲。她又指，這場「掃蕩」不亞於「709」，但社會關注度較低，因為當局手法有變，不再是一次過抓捕所有人，而是在一年之間慢慢分批抓捕，讓人意識不到其規模有多大。

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