【逃犯條例】憂「萬人接機」集會掀保安問題　民建聯促機管局慎審應對 (17:52)

反對《逃犯條例》修訂爭議持續，有市民發起明日（9日）起一連3天在香港國際機場舉行「萬人接機」集會，民建聯今（8日）發新聞稿表示，對於該集會可能引起保安問題及影響旅客，感到極度憂慮，促請機管局慎審應對。
民建聯表示，對於有大量人群聚集在機場接機區集會，可能產生人潮及保安問題，感到相當憂慮，且認為在機場聚集的人群真正目的，並非接待旅客，而是提出政治訴求，「我們認為機場接機區實非合適地方，有關舉動只會為香港這個旅遊之都，帶來負面影響」。
對於未來3日機場的政治集會可能引起保安問題，民建聯促請機場管理局必須慎審應對，做好各項機場管理及妥善接待旅客的措施，包括必須盡早向旅客及接機市民作出預警及解說、制定人潮管理措施例如交通改道安排，並就有關安排廣泛宣傳及發出通告，以及增派機場保安員管理秩序，以避免集會者與任何人發生衝突。
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