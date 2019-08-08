【逃犯條例】憂「萬人接機」集會掀保安問題　民建聯促機管局慎審應對 (17:52)

民建聯表示，對於有大量人群聚集在機場接機區集會，可能產生人潮及保安問題，感到相當憂慮，且認為在機場聚集的人群真正目的，並非接待旅客，而是提出政治訴求，「我們認為機場接機區實非合適地方，有關舉動只會為香港這個旅遊之都，帶來負面影響」。

對於未來3日機場的政治集會可能引起保安問題，民建聯促請機場管理局必須慎審應對，做好各項機場管理及妥善接待旅客的措施，包括必須盡早向旅客及接機市民作出預警及解說、制定人潮管理措施例如交通改道安排，並就有關安排廣泛宣傳及發出通告，以及增派機場保安員管理秩序，以避免集會者與任何人發生衝突。

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