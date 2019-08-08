【逃犯條例】警稱暫未接獲機場集會申請　籲參與者勿亂港秩序 (18:00)

反對《逃犯條例》修訂風波未息。警察公共關係科總警司謝振中及高級警司江永祥今日（8日）出席記者會，稱警方留意到有人將於明日（9日）至周未於機場發起集會，強調機場範圍受到法律規管，而警方暫未接獲有關申請，呼籲參與集會者不要擾亂香港秩序。
至於本周其他遊行集會的不反對通知書申請，謝振中表示，警方並非以「一刀切」的態度處理有關申請，而會考慮活動舉辦的地點、地形、參與人數、申請人是否有能力確保活動安全有序進行等因素審慎處理。
昨晚（7日）有網民發起「全民觀星」活動，表達對警方以管有攻擊性武器拘捕浸大學生會長方仲賢的不滿。江永祥表示，警方有關注過程，認為市民僅以「雷射筆」照亮太空館外牆，沒有點燃紙張，並無意圖傷害他人，其間活動和平有序進行，因此警隊未有作出任何干預。
就7月21日元朗襲擊事件，江永祥表示，警方以非法集結或藏有攻擊性武器拘捕涉案者，他說要視乎當時的證據，最後需要尋求律政司意見，「到最後調查出嚟、資料所得，律政司係覺得要控非法集結、暴力罪行或藏有攻擊性武器等，都係由律政司決定，而根據我哋現有嘅證據、初步分析認為會控非法集結」。
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