【逃犯條例】民主動力抗議警方濫捕失控　 (16:32)

觀塘區議員莫建成、沙田區議員黃學禮等，近日先後在警民衝突期間被捕，民主動力有逾110名區議員聯署，抗議警方濫捕民選議員，民主動力召集人趙家賢及20多名區議員今（8日）前往警察總部，向警方代表遞信，眾人高呼「停止濫捕民選議員」、「履行職務議員無罪」、「克制警權刻不容緩」等口號。
黃學禮昨日（7日）凌晨2時被警方拘捕，至昨日8時獲釋，他稱近日衝突中多做調停角色，被捕時大部分市民已散去，卻突然被捕，左耳被盾牌撞瘀，手肘位置擦傷，其後獲准以1000元保釋，案件被列為參與非法集結。
黃學禮又指出，警方在他被捕期間申請搜查令往他家中搜屋，歷時約15分鐘，但未有帶走任何物品。
早前在遊行期間被胡椒噴霧射中的西貢區議員呂文光稱，民主動力組織議員監察組，在遊行集會期間嘗試調停、協助市民，例如上水遊行期間，若給予時間示威者離開，已可避免衝突，惟警員往往使用過度武力，質疑警方已失控，使用不合理武力，認為濫權及濫捕愈來愈嚴重。
趙家賢稱，區議員會前往衝突地區巡邏、以保護市民學生，惟警方用長盾推撞，即使未有觸碰也會拘捕。他讀出聯署信，稱根據《區議會條例》，區議會職能包括就地區市民福利事宜向政府提供意見，近日公眾對警方是否恰當行使警權有質疑，民選議員需要在活動現場觀察，以判斷警方是否不恰當行使權力，並以不同渠道向當局發表意見。
信中又指出，明白警方採取行動時，警方及示威者情緒難免高漲，區議員往往在雙方之間擔任緩衝角色，避免任何人受傷。
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