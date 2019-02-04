【逃犯條例．民間記者會】抗爭者：林鄭信任度跌至新低　不信停止運動可獲回應訴求 (16:24)

對於港區全國人大常委譚耀宗稱，可在社會平靜後研究如何拆解民間五大訴求，出席記者會的市民陳先生（化名）指出，市民對特首林鄭月娥的信任度已跌至新低，反問為何還能信任反修例運動停止後，政府仍會回應訴求。另一市民李小姐（化名）強調運動「無大台」，要市民自己感受到政府聆聽訴求、做實事解決到民怨才能解決，「不存在『傾』的可能性」。

他們又稱，不擔心9月開學後市民熱情冷卻，認為除非政府回應五大訴求，否則市民都會找到方法繼續表達訴求。被問到是否擔心市民因警方濫捕等白色恐怖而對之後的示威活動卻步，或有否調整示威策略，陳先生強調他不是「大台」，無法回應示威者會否調整策略，但他相信市民決定行動升級與否，是因應政府如何漠視民意而以自己的思想決定，他會堅持「不割席不篤灰不譴責」的原則。

重申示威無大台 盼政府「對數碼時代有少少認識」

對於行政會議成員、港區人大代表葉國謙稱，不相信示威背後沒有「大台」，認為有外國勢力參與，李小姐表示，若質疑為何網絡世界可組織到這麼多人參與反修例運動，「要問為何一個政府可逼到這麼多人上街」，指出香港作為國際金融中心，希望政府對「數碼時代（digital age）有少少認識」、開闊眼界，勿停留在要靠「大台」才能聚集民眾的年代。

是次民間記者會主題是「警暴濫權，踐踏法治」，出席記者會的市民陳先生（化名）指出，警方近期濫用武力情況變本加厲，本月5日及6日在黃大仙及深水埗警署外更開始「熄燈清場」，其中在黃大仙行動中，警方同時不斷施放催淚彈，令現場能見度極低，險釀人踩人，民間記者會強烈譴責警方有關行動，要求警方解釋及停止以不合理武力清場。

陳先生又以7．21元朗襲擊時，警方無視手持鐵通、木棍等武器的白衣人，指出他們6日晚上拘捕持有激光筆的大學生會會長方仲賢，顯示警方對「武器」定義有雙重標準；近期警方濫捕任何在示威現場的人，包括街坊、記者、民選議員、社工以至救護人員，是藉濫捕製造白色恐怖。

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