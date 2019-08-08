騎馬人墮馬亡　馬房領班：不知唞暑沒駐場救護車 (16:31)

曾與莫振華（終年39歲）一起跑馬的「師兄弟」、涉案馬房領班蘇錦文供稱，當日清晨5時許聽見有人大叫，見到莫振華躺在沙池，副練馬師鍾智強隨即叫他通知保安部召救護車；根據馬會一般規定，加上每年參予安全課程的認知，應先致電保安部通知駐場救護車，但承認沒有強制要求不能報警。

蘇錦文解釋，以他認知「如果有馬騎，就一定有駐場救護車先可以騎馬」，情況涵蓋馬房地堂騎馬踱步。他以為案發當日有駐場救護車，故先致電保安部，再由保安通知駐場救護車趕往涉案馬房救援。他又說，並非因馬場範圍大，擔心外間救護車難以尋路，才先致電保安部。

死因研訊主任指出，根據賽馬會向勞工處安全主任呈交的指引，若馬房在晨操時段發生嚴重事故，例如有人不省人事、流血等，應致電救護組聖約翰救傷隊或保安部；其他時段應致電999報警或保安部。蘇錦文回應稱，「呢張指引好新」，印象中沒有見過，記憶中數年前看過的指引無提及致電999報警。

蘇錦文透露，本地練馬協會曾向馬會投訴稱，基於安全理由，要求馬場「唞暑」期間亦應有駐場救護車，馬會答應要求，但不記得協會是否事發前作出投訴。

馬房助理（俗稱馬伕）盧健業稱，聽到有人呼喊「有人跌咗落去」，從馬房走去查看後見莫振華倒卧地上及鼻流血，仍有呼吸。

至於案發時在沙地旁洗澡的馬「心中有您」則受驚，差不多相同時間，莫振華策騎的「越影」亦突然失控墮地。家屬代表律師詢問，是否洗澡「射水」方式令「心中有您」受驚。事發前在旁監督洗澡的盧健業稱，馬洗澡一段時間均沒有異樣，認為洗澡方式無問題。死者遺孀旁聽供辭時，一度激動落淚，需休庭10分鐘。

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