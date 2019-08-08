【逃犯條例】律師：方仲賢獲無條件釋放　明日開記者會交代 (18:59)

鄺俊宇facebook亦表示，剛與義務律師團隊了解，方仲賢已獲警方釋放，感謝義務律師團隊的努力。
【18:35】浸大校長錢大康今日（8日）向師生職員及舊生發電郵，表示過去兩日已跟警方及法律界人士了解情況，今早他向保安局長李家超及警務署長盧偉聰就方仲賢被捕表達關注，要求二人澄清為何未被使用的激光筆是攻擊性武器，以及為何方仲賢被捕時為何會被暴力對待，對方承諾會答覆。校方與方仲賢的家人緊密聯絡及給予支援，錢大康表示會把最新消息告知各師生校友。
【15:41】浸大學生會昨（7日）發起集會，聲援因購買10支激光筆被捕的學生會會長方仲賢，校長錢大康亦有到場與學生對話。有學生不滿錢大康昨晚未有表達明確立場和正面回應訴求，發起今日（8日）新生註冊日期間停辦校內學會招募新生的程序，約40個校內組織響應，亦有約100多名學生在校內靜坐抗議。
除了大學官方註冊程序，浸大新生註冊日同場一向會有不同學會的攤位招募會員，多個學會今日響應抗議行動，停辦招募新生程序，搬走攤位，部分學生亦穿上黑衣、戴上頭盔等裝備在校內走廊靜坐。行動發起人浸大學生會第52屆評議會主席雷樂希表示，校長錢大康昨日的回應太空泛，猶如政府官員，並無提出實際營救學生會長方仲賢的措施，只不停重申會與警方周旋，無正面回應會否向投訴警察課投訴，以及表明立場譴責警方。
雷樂希說，新生註冊日是新生對學校的第一印象，同學靜坐抗議可作為「震撼教育」，看到學校的高層有多不堪，同時呼籲新生關注警方濫捕和反對修訂《逃犯條例》的問題。
浸大發言人表示，新生註冊如常進行，新生如有任何疑問或困難，可向教務處查詢，職員會提供協助或再作安排。至於有同學靜坐支援被捕學生會會長，大學尊重同學表達意見的自由，與同學為學生會會長爭取最佳權益的目標一致，大學正盡力提供協助，亦會繼續和學生會保持溝通。
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