海洋公園大熊貓慶生　安安成「百歲熊瑞」　盈盈現妊娠徵狀【短片】 (15:10)

野生大熊貓壽命一般為20歲左右，圈養的可達30歲，所以33歲的安安實屬大熊貓界稀有的「熊瑞」。健康方面，安安的右眼於去年6月初順利完成與青光眼有關的晶狀體移除手術至今，眼部情況穩定。海洋公園獸醫團隊一直為安安提供眼藥水及其他藥物治療，並提供醫療照顧，以紓緩常見的老年疾病，包括高血壓、關節炎和白內障。

盈盈今年4月嘗試與樂樂自然交配及接受人工授精後，自7月尾開始出現一些典型妊娠徵狀，包括食慾下降、休息時間增加等，但不排除此等是假懷孕現象。海洋公園表示會密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時公布最新消息。

大熊貓的懷孕期長達72天至324天不等，而大熊貓寶寶只有在出生前14天至17天左右才可被超聲波偵察得到，以確認大熊貓真正懷孕。中國大熊貓保護研究中心科學研究與動物管理處在今年4月盈盈及樂樂發情期間，曾派專家到公園提供實地協助，期望增加盈盈受孕的機會。

安安、盈盈和樂樂最喜歡吃竹子、紫薯、胡蘿蔔、沙葛、蘋果和梨，為慶祝大熊貓生日，公園護理員團隊今日精心炮製了三層高顏色繽紛奪目的冰蛋糕，每個蛋糕上均有壽星各自的名字與歲數，壽星亦即時開懷地大快朵頤。

此外，海洋公園於8月8日及16日兩天於指定商店提供優惠；由今日起至8月18日亦會有大熊貓主題甜點供應。

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