【逃犯條例】葉國謙：相信示威有大台　警應加強拘捕幕後搞手 (12:21)

葉國謙指出，現時的示威行動很有組織，認為有人策劃進攻和調配，示威者在現場亦有分工，且他們物資充裕，裝備更可與警方相比，並非一般年輕人可以做到，因此不相信沒有「大台」，應有外國勢力參與。他認為若要「止暴制亂」，警方應加強拘捕幕後搞手。

葉國謙表示，昨日港澳辦和中聯辦舉辦的座談會上，中方談及香港民間的五大訴求，其中認為即使撤回修例，也不能平息民憤；中央亦認為現時不能成立獨立調查委員會，因對警隊影響很大，但不排除事件完結後作出檢討，葉國謙舉例如六七暴動後，政府也曾檢討為何民怨如此大，而並非由法官判斷事件中誰對誰錯。葉國謙指出，中方對五大訴求的看法都貫穿一個信息，就是不讓步，免得答應了一項訴求，香港民眾又會要求另一項。

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