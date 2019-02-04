【逃犯條例】譚耀宗：五大訴求可待社會平靜後拆解　「沒人說過永不設獨立調查委員會」 (12:18)

譚耀宗引述港澳辦主任張曉明在座談會上稱，政府已回應民間五大訴求，當中是否成立獨立調查委員會，或撤回修例是香港內部可處理的事情。譚耀宗認為，警隊嚴正執法可起阻嚇作用，又說待社會平靜下來後，五大訴求可研究如何逐一拆解，沒有人說過永遠不能成立獨立調查委員會。

譚耀宗表示，本港示威情況發展令人不安，他知道只有小部分人用暴力表達訴求，惟繼續同情和包容有關行為只會助長暴力，現時最重要是停止暴力，雖然警方招數有限，向示威者施放催淚彈的作用已不大，但警方處理手法已有改善，如每日召開記者會及時解釋清場行動，令信息不致太過混亂。

被問到駐港解放軍會否出動，譚耀宗認為，中央絕不希望作出這一步，並信任特首和警隊，希望香港可以自己解決問題。

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