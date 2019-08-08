【逃犯條例】方仲賢母親：買電筒要叉頸，買雞蛋要扣喉？ (00:08)

浸大學生會會長方仲賢前晚（6日）被警方以懷疑藏有攻擊性武器拘捕，其母親到醫院探望兒子後接受本報訪問，表示對方仲賢因買「電筒」（激光筆）被捕感憤怒，患有哮喘的兒子現於羈留病房留醫，附近有兩名軍裝警員看守。方母質疑警員濫用暴力，但對此無奈，兒子被捕時遭叉頸，「買電筒要叉頸，買雞蛋要扣喉？」
方仲賢母親剛抵達日本時，得知兒子被捕的消息，隨即買單程機票昨晚（7日）返港。方母昨晚到醫院探望兒子後向本報稱，有感兒子已變了「第二個人」，至今仍有氣喘，又說或因他早前受了威脅，「神經有少少緊張」，情緒令免疫系統功能較弱，仍有發燒，食慾不振，睡不好，左半身亦有疼痛和麻痹，暫未知原因，因身體狀況亦未能落口供。
方母說，方仲賢對自己因買「電筒」被捕感憤怒，又稱方仲賢當晚逃走，是因為有穿黑衣的便衣探員從後拍他，方母質疑現時香港有人在街上持藤條打人，方仲賢當時反應很正常是「第一時間走，還跟你擁抱？」被問到方仲賢購買「電筒」用途，方母表示不清楚，又稱方仲賢較少提及有否參與政治示威遊行，只知道兒子積極參與校內事務。
對於方仲賢被截查時曾嘔吐，方母稱暫不知原因，不知是否與被「叉頸」有關，但稱兒子那時候應喘不過氣。方母說，作為媽媽，不明白警方為何在未定罪、在沒反抗的情况下，仍對其兒子「叉頸」和言語恐嚇，看到很心痛，「為何社會這樣對細路仔」。
對於兒子因藏有攻擊性武器罪名而被捕，方母形容是「莫須有」，稱兒子手無寸鐵，為人內斂和溫馴，「屋企有隻曱甴他也不踩死」，不會粗言穢語。方媽媽稱，自己是單親媽媽，對事件感徬徨和無助，「我個仔是我的依靠」。
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