警總爆發手足口病數警染病　衛署未接呈報 (22:06)

傳媒人潘小濤今早在facebook轉載警隊內部消息指出，近日警務人員長期當更，食無定時，無法上廁所，加上長期缺乏睡眠，「近排好多人病，但都唔敢攞病假，你自己病缺席，少咗人，即係令到你啲同事危險咗，不時見到同事自己攞包藥出嚟食，警察總部更加爆發手足口病，因為大家打緊仗，冇人會考慮儀態，通地瞓，通地食。衛生自然變差」。

警方向本報確認，警察總部於7月下旬有數名警務人員確診手足口病，相關人員現正休假或已復工。為確保其他人員免受感染，管方已經按指引於相關地方進行徹底清潔和消毒。 衛生署表示，衛生防護中心暫未有接獲有關呈報。

根據《預防及控制疾病條例》(第599章)，本港共有50種須呈報的傳染病，所有註冊醫生若發現懷疑或證實屬須呈報的傳染病，均須通知衛生防護中心，惟不包括手足口病，中心鼓勵院舍或學校通報懷疑爆發個案，以便調查及控制感染。醫學會副會長鄭志文表示，目前有指定表格供醫生填寫後交予衛生署，但通常學校會率先作出通報手足口病個案，醫生未必會重複該步驟。

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