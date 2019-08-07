【逃犯條例】浸大校長錢大康重返學生集會對話 (23:30)

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【23:17】錢大康重申，方仲賢「買（激光筆）當然不是問題，用才是問題」，但認同方仲賢購買後「完全沒有傷害人」。他說，已不停與警方及律師溝通，希望警方不會起訴他及法庭有公平審訊。

【23:09】現場學生不滿錢大康於集會中途離開，錢大康解釋因數月前約好與興建新宿舍的捐贈者會面，指出是「好難約到」，而新宿舍可提供1700個宿位，他就遲回到集會場地向學生道歉，並認同人命更重要。

【23:02】浸大校長錢大康於晚上10時59分回到集會現場。

【22:14】警方昨晚（6日）在深水埗拘捕20歲浸大學生會會長方仲賢，指他藏有10支「雷射槍」。浸大學生會發起今日（7日）傍晚集會，聲援被捕的方仲賢，校長錢大康亦有到場與學生對話，其間錢大康指現時香港局面，自己也「想不到solution（解決辦法）」，但「對話好過打架」，承諾會盡「好大的力」把學生「五大訴求」等意見再向政府和各界高層反映，並向其他大學校長表達學生對雙普選的訴求。

錢大康離去後，集會學生一直要求出席的其他校方高層轉達希望錢大康回來對話的要求，於晚上9時24分，周偉立副校長表示錢大康校長將於晚上11時回到學校廣場，學生會編委會在facebook表示，並無任何證據可以證實錢大康會回來。評議會主席雷樂希正草擬聲明，表示若到晚上11時錢大康仍未現身雷將會公布取消舉行新生註冊日。多個屬會和非屬會代表表示會支持學生會罷新生註冊日。

除了方仲賢，浸大另有一名學生於今日凌晨在深水埗警署外一帶被捕，錢大康早前上台表示，據他了解該學生已離開警署，會確保學生有最合適和公平的待遇。有人在台下要求錢大康表態，會否譴責警方近兩個月的暴力，他回應時先稱自己不是律師，多番追問下稱會譴責兩方暴力，「警方的暴力和示威者的暴力都非常反對」。

浸大學生會前署理會長雷樂希在台下稱，對話之路已走盡，五大訴求清晰，質疑錢大康早前提出的真相委員會解決不到紛亂，對話在極權之地只會「原地打圈」。錢大康回應說，香港現時局面，自己也「想不到solution(解決辦法）」，有辦法自己已講了出來，但認為「對話好過打架」，較衝突好。

雷樂希再稱，要解決現時局面，要有雙普選，亦是唯一辦法，錢大康回應稱，當然支持雙普選，因是「基本法給予我們的權力」。

浸大畢業的香港眾志成員廖偉濂早前於沙田衝突中被捕，他於集會上聲稱被警員「屈手」。廖偉濂問錢大康會否跟進當日警方「屈手」等行為，錢大康回應說，若其描述完全正確，「當然警方很不對」，會就事件反映。

警方昨稱，方仲賢被截停時曾逃走，浸大學生會前會長劉子頎稱，當時方仲賢是無緣無故被無委任證的數名黑衣人包圍，甚至是「叉頸」，才會有當時的行動，質疑警方濫權。

劉子頎在台下詢問錢大康，方仲賢有否使用暴力，錢大康說「佢無」，劉子頎再質疑為何不譴責警方昨日行動的「暴力」，錢大康說現時仍「未找到全部事實」，但認為若方仲賢在完全沒抗拒下被警員「叉頸」是警方「唔啱」。有人再追問錢「買電筒是否暴力行為」，錢大康回應「買當然不是問題，用才是問題」，惹來學生不滿，錢大康隨後離開會場赴另一活動。

浸大學生會外務副會長梁兆玉在集會上稱，方仲賢昨日只購買功率低、用於匯報的18厘米「觀星筆」便被捕，警方卻不理早前持棍的元朗白衣人，形容是「選擇性執法」。梁兆玉又說，現時警權過大，製造白色恐怖，導致市民不敢再購買觀星筆、噴漆和黑衫等毫無象徵意義的物件，令市民放棄應有權利。

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