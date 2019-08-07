【逃犯條例】民主派批張曉明「顏色革命動亂」論扣帽子　 (21:14)

民主黨尹兆堅批評，中央將反修例運動扣上帽子，強調運動沒有顏色革命特徵，而是有極權政府特徵，政府徇私枉法、羅織罪名。他認為，中央近期有關解放軍的論調，是欲發出威嚇信息，他難評估中央出動解放軍的可能，但認為毋須太悲觀，因若出兵便變相宣布一國兩制「玩完」，香港經濟利益將面臨重大衝擊，而中國經濟利益也會因此大受影響，他希望中央保持理性。

工黨張超雄表示，中央以強硬取態對待反修例運動是非常危險，因中央愈加打壓，香港市民民怨也不會消除，社會無法寧靜，只會變得更亂。他指出，若當權者續執迷不悟，亂局將無法停止，希望中央和港府能「懸崖勒馬」。

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