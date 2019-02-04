LV控告XLV紅酒商標侵權勝訴 (20:24)

原告為兩間公司，分別是Louis Vuitton Malletier，以及LVMH Moёt Hennessy Louis Vuitton SA；被告則為沙路威法國紅酒有限公司及其董事黃守迎。

法官在判辭中指出，原告方在審訊中傳召4名獨立證人，4人均認為被告方推銷的紅酒，瓶身招紙的設計與原告方商標相似，容易令人以為被告方產品屬於原告方的副線。

法官同意4人觀察，認為4人意見具代表性，符合原告曾作調查的結果，指500名受訪者當中，約九成受訪者覺得「XLV」跟「LV」相關。

另外，雖然被告指「XLV」全寫Xavier-Louis Vuitton是原告方的後人，被告方的紅酒亦是由他推銷，符合《商標條例》中的免責規定。 惟法官指出，被告方是香港代理商，並非Xavier-Louis Vuitton本人，因此裁定被告方敗訴。

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