騎馬人莫振華沙圈踱步墮馬亡 家屬質疑迂迴報警無駐場救護車 (20:14)

根據案發現場、位於沙田馬場的方嘉柏馬房閉路電視片段，當時任職騎馬人的死者莫振華（終年39歲）於2018年7月17日清晨約5時53分，策騎「越影」晨操踱步期間，另一匹馬「心中有您」正在場地旁邊洗澡。「心中有您」突然失控逃走；差不多同一時間，「越影」和莫振華雙雙倒地，「越影」其後自行跑走，莫振華則躺地不起。據悉，消防在事發後10多分鐘抵達現場，救護員則案發後約20分鐘到場搶救。

根據賽馬會張貼馬房的指引，馬房發生嚴重事故，例如有人不清醒、流血等，應致電救護組聖約翰救傷隊，或保安部。死者遺孀鍾灼貞的代表律師指出，通告沒有報警指引。

涉案馬房副練馬師鍾智強供稱，案發時正值馬季完結「抖暑」期間，情況有別於平日，沒有聖約翰救傷隊的救護車駐車。他在出事前在馬房觀察各馬匹情況，見到正在踱步的馬情緒穩定，故暫時離開更衣，詎料發生今次意外。此次事故後，賽馬會在今年「抖暑」期間，馬場如常有駐場救護車。

加入馬房逾20年的鍾智強形容，騎馬人在馬房沙池策騎馬匹踱步，「咁耐都無見過咁嚴重、好大件事工傷」，故他當刻沒有預計事態嚴重，惟見到莫振華倒地沒有意識、呼氣急促，已呼喊職員通知保安部召救護車。而涉案馬匹「越影」性情乖巧，沒有嚴重傷人事故。

對於為何要先致電保安再召救護車，鍾智強解釋馬場範圍大，外界未必熟悉馬房入口及如何前往涉案馬房，故希望交由保安解釋，以及方便救護車抵達時由保安指示路線。

死因裁判官看畢閉路電視稱，為「心中有您」洗澡的馬伕，使用水喉的水力很猛，屬於「射水」並非淋水，馬的臀部被猛力射水後突然失控，詢問鍾智強是否正常洗澡做法。鍾智強稱，應在馬匹旁邊以淋水方式洗涮，很少會遠距離「射水」，而該馬伕是內地來港兩周的實習生。聆訊明續。

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