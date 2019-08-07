民主黨區議員被捕後獲釋　警一度要求下跪　胡志偉轟「羞辱式對待」 (20:03)

民主黨觀塘區議員莫建成及助理劉浩斌周一（5日）凌晨於觀塘涉非法集結被捕，一度被警員要求下跪。莫建成被拘留一日半後獲保釋，稱往後觀塘區如再有衝突，會先與律師團隊商量，視乎情况考慮是否到現場。
民主黨主席胡志偉譴責警方濫權打壓議員，表示莫建成事發時按法例責任，作警方和示威者之間的橋樑；他強調莫建成當時已表明其公職身分，仍受到警方「羞辱式對待」，反問是何罪之有。
上周日晚（4日）莫建成收到街坊求助，表示大批市民包圍觀塘警署，他與當區區議員蔡澤鴻及鄭景陽先後到場，協助救護員的救援工作及處理衝突，當時他見到有不少身穿睡衣、拖鞋的街坊圍觀，附近交通燈亦無法運作，警方一度向人群開槍。
至凌晨約3時，一批防暴警突衝向人群，莫建成陪同街坊往翠屏邨方向離開，並在翠屏邨對出被一名防暴警從後捉住，他隨即表明身分，當時他身上佩戴議員委任證及社工註冊證，惟警方不作理會，質問「你係議員又點呀」。莫建成憶述，警方三番四次呼喝及作語言挑釁，並要求他下跪及舉高雙手，過程中他配合警方指示，並無反抗。
警方以涉嫌非法集結拘捕莫，他被扣留於紅磡警署42小時，並以1萬元現金自簽擔保，下月再到警署報到，事件亦令他及家人擔心。由於在保釋期間，一旦觀塘區再有衝突，他會先與律師團隊商量，視乎情况考慮是否到示威現場。
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