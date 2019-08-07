【逃犯條例】美參議員警告中共勿介入港示威　華春瑩：黑白顛倒是非不分 (20:45)

【20:45】外交部發言人華春瑩回應稱，香港的示威活動已嚴重觸犯法律、嚴重危害香港市民的生命財產和正常生活，又反問若香港的事件發生在美國，美國警方會如何處理，質疑柯頓黑白顛倒、是非不分，「避而不談無法無天的暴力行為的嚴重危害性，卻對香港警隊的專業堅守、高度克制，以及依法捍衛法治和秩序的正義之舉橫加非難。」
【19:09】反修訂《逃犯條例》風波持續，美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）周二（6日）發表聲明，警告中共不要介入香港的示威活動，重演六四事件。柯頓表示，中共似乎已準備好以武力鎮壓香港的示威，一旦北京在香港實施戒嚴或違反中英聯合聲明，美國將被迫重新檢視中美關係。
柯頓在聲明中呼籲特朗普政府準備好應對措施，包括停止與中國的貿易談判，制裁中共官員，撤回中共領導及其家人的美國簽證，削減中國公民的學生簽證數目，要求國際組織將中國官員逐出領導層位置，以及修訂《香港政策法》。
柯頓與特朗普同屬共和黨，美國前任國防部長馬蒂斯去年底因為與特朗普在敘利亞撤兵問題上出現分歧而辭職後，一度傳出柯頓是接任防長的人選之一。
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