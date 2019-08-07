馬伕認串謀警方助掃黃　「受警指使無奈犯案」 (19:00)

案中兩名被指馬伕的被告，依次為章逸星（34歲）和陳肇其（57歲）。首被告早前承認一項依靠他人賣淫維生及兩項串謀妨礙司法公正罪，須還押等候法官參閱其背景報告後判刑。次被告亦被控兩項串謀妨礙司法公正罪，他現毋須答辯，案件押後至8月29日再訊。

已認罪的首被告求情稱，案件不屬於「逼良為娼」，也不涉威嚇妓女，首被告不是始作俑者，他只是受警員指使，無奈下向警方妥協才犯案。

根據首被告承認的案情指出，他前年12月因依靠他人賣淫維生被捕，及後警誡下供出，一名警員曾因「掃黃」不果憤而接觸首被告，稱他的「生意須以某種方式得到我（警員）許可」及「你應該知道怎樣做」。

首被吿遂根據該警員的指示，當收到該警員每次「掃黃」的「事先通知」，便會與次被告和另外5名馬伕協調，每次交出4至5名持雙程證內地妓女，着警方只到她們房間搜查，供警方拘捕。後來另一警員陳振銘接手工作，根據陳振銘手機紀錄，一名叫李家豪的警員曾建議，若馬伕拒絕再交出妓女供警方拘捕，他們兩人會針對富士大廈及合宜大廈採取更嚴厲執法。

庭上沒有透露是否有其他人被捕。

其他報道︰匯豐發現偽冒電郵 籲不應開啟任何連結或附件

其他報道︰香港仔現日式手榴彈 爆炸品處理課到場引爆

其他報道︰地產經紀涉藏大批利器 准保釋守宵禁令