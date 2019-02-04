【逃犯條例】市民憂買雞蛋被當攻擊性武器　警：若非偏向性使用不會列為武器 (18:27)

浸大學生會會長方仲賢因被搜出藏有10支激光電筒，昨晚（6日）遭警方以藏有攻擊性武器拘捕，方仲賢當時報稱有關電筒為「觀星筆」。警方今午（7日）舉行記者會交代詳情及示範使用檢獲的「雷射槍」，有記者質疑警方公開示範會否影響法庭審訊，警方強調法庭審訊時需專家的口供及相關數據，另外若市民不是單一性及偏向性地使用該樣物件，警方不會魯莽地認為該物件是攻擊性武器。
有記者質疑，警方公開示範檢獲的雷射槍會否影響日後法庭審訊，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，警方在衡量公眾知情權後決定於記者會上作出示範，不認為是煽動公眾情緒，強調法庭審訊時需專家的口供及相關數據。他亦指出，由於檢獲的雷射槍沒有使用說明、無列明火數及展示警告標語，涉嫌干犯《商品說明條例》，已轉介案件予海關跟進。
對於市民或會擔心若買雞蛋被警員截查，會否被當作藏有攻擊性武器，李桂華表示，示威者用雷射槍直接照射警員，很多警員因而受傷，用來拍攝示威情況的錄影機的感光功能亦損壞，加上有網民於網上討論區寫道會用雷射槍照射警員，另方仲賢昨夜被截查時試圖逃走，所以懷疑他購買雷射槍是作攻擊之用。他指出，若市民不是單一性及偏向性地使用該樣物件，警方不會魯莽地認為該物件是攻擊性武器。
被問及警方於近期示威活動中使用強光照射記者，是否亦為攻擊性武器。警察公共關係科總警司謝振中表示，警員於晚上上班時有需要用電筒，承認有機會照射到記者，若有記者懷疑被警員刻意長時間照射及照向鏡頭，可向投訴警察課投訴，並指出若有警員刻意這樣做是不需要及不應該。
昨夜示威者包圍深水埗警署抗議方仲賢被捕，警方在警署內舉黑旗，警署外的示威者未必能清楚看到，亦被質疑於舉旗後在短短10秒內就施放催淚彈。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指出，當時有暴力示威者向警署內擲玻璃樽等，為安全考慮，警員因而盡能力於警署內舉旗，又指若當時情況很危急，於短時間內施放催淚彈是「無可厚非」。
逃犯條例 相關報道：
法律界黑衣遊行反對政治檢控 律政司︰每宗案檢控與否無政治考慮
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 方仲賢 雷射槍 警方 攻擊性武器 編輯推介