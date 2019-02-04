【逃犯條例】市民憂買雞蛋被當攻擊性武器　警：若非偏向性使用不會列為武器 (18:27)

有記者質疑，警方公開示範檢獲的雷射槍會否影響日後法庭審訊，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，警方在衡量公眾知情權後決定於記者會上作出示範，不認為是煽動公眾情緒，強調法庭審訊時需專家的口供及相關數據。他亦指出，由於檢獲的雷射槍沒有使用說明、無列明火數及展示警告標語，涉嫌干犯《商品說明條例》，已轉介案件予海關跟進。

對於市民或會擔心若買雞蛋被警員截查，會否被當作藏有攻擊性武器，李桂華表示，示威者用雷射槍直接照射警員，很多警員因而受傷，用來拍攝示威情況的錄影機的感光功能亦損壞，加上有網民於網上討論區寫道會用雷射槍照射警員，另方仲賢昨夜被截查時試圖逃走，所以懷疑他購買雷射槍是作攻擊之用。他指出，若市民不是單一性及偏向性地使用該樣物件，警方不會魯莽地認為該物件是攻擊性武器。

被問及警方於近期示威活動中使用強光照射記者，是否亦為攻擊性武器。警察公共關係科總警司謝振中表示，警員於晚上上班時有需要用電筒，承認有機會照射到記者，若有記者懷疑被警員刻意長時間照射及照向鏡頭，可向投訴警察課投訴，並指出若有警員刻意這樣做是不需要及不應該。

昨夜示威者包圍深水埗警署抗議方仲賢被捕，警方在警署內舉黑旗，警署外的示威者未必能清楚看到，亦被質疑於舉旗後在短短10秒內就施放催淚彈。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指出，當時有暴力示威者向警署內擲玻璃樽等，為安全考慮，警員因而盡能力於警署內舉旗，又指若當時情況很危急，於短時間內施放催淚彈是「無可厚非」。

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