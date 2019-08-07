【逃犯條例】浸大教職員聯署促警釋放方仲賢　籲政治問題政治解決 (18:15)

該批浸大教職員今日上午11時發起聯署，譴責警察拘捕該校學生會會長方仲賢，指其因購買10支觀星筆而涉嫌干犯藏有攻擊性武器罪。截至下午3時45分，約40名香港浸會大學教職員聯署。

聯署形容此為莫須有「罪名」，又對以高調拘捕帶來的白色恐怖感極度憤怒，稱觀星筆乃香港市民日常生活平常用品，不少商店有售。警方今次拘捕購買日常用品的香港市民，反映香港警察濫捕濫權的惡行已達失控程度，香港警察必須停止製造白色恐怖。

該聯署稱，要向警方作出最嚴正的投訴，要求警方立即釋放方仲賢，並為此等無理拘捕行為，立即向方及香港市民道歉，又認為香港已陷入警民血戰的局面，感到十分痛心；政治問題政治解決，特首林鄭月娥必須立即正面回應示威者的五大訴求，停止借用警察作為高壓鎮壓市民的武器。

該批教職員下午召開記者會，參與聯署的浸大新聞系高級講師呂秉權表示，觀星筆是「浸大教師也有機會隨身會有，亦有機會用來教學」，對該校學生會會長方仲賢被捕感震驚，又說舉行記者會的天台，也是一個觀星地點，亦備有望遠鏡。他稱，浸大校長錢大康除了探望方仲賢，亦有相當道德責任據理力爭。

被問到是否知道為何方仲賢會購買「觀星筆」，浸大新聞系兼任講師陳慧敏表示，購買的原因並不重要，只是「gossip（八卦）」，警方行動在法律上屬無理，侵犯香港市民權利與自由。

方仲賢現為浸大歐洲研究一年級生，同系另一學生陳家誠昨日亦在深水埗被捕，暫未確定被捕原因。曾任教他的歐洲研究教師Tushar Chaudhuri表示，陳家誠在校學習很好，取得不俗分數，期望事件不會影響他的學習，該系亦會支持兩位被捕同學。

浸大歐洲研究畢業生亦於今日中午發起聯署，支持該系兩位被捕學生，至下午約5時收到488個聯署。

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