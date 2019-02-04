【逃犯條例】網傳操普通話內地人員混入警隊　警：片中警戴面罩說話聽不清楚 (17:42)

反對修訂《逃犯條例》爭議引發多宗警民衝突，亦有不少針對警方執法問題的短片在網上流傳，警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（7日）在記者會上，澄清了近日傳出的3個流言。
對於網傳片段稱拍攝到有警員疑似操普通話，懷疑是內地執法人員混入警隊驅散示威者，警方完全否定有關說法，指出片段所涉及的警員當時戴有防毒面具，所講的說話根本聽不清楚。
至於網上流傳圖片拍攝到警員在停車場更換衣服，疑另有所圖，警方解釋涉事警員來自其他警區，由於當時未能返回自己所屬警區，加上當時警署內人太多，故在警署外更換衣服下班。
針對網上流傳片段稱有警員從高處扔下炮竹，警方澄清有關物品為手擲催淚彈，並解釋涉事片段地點為天水圍警署，時間為本周一（5日）至周二（6日）之間，當時警署被示威者衝擊，地面警員遭嚴重攻擊，而且警署底層窗戶也被示威者以磚頭擲破，故警方別無他選下，只能從高處投擲催淚彈。
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