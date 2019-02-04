【逃犯條例】網傳操普通話內地人員混入警隊　警：片中警戴面罩說話聽不清楚 (17:42)

對於網傳片段稱拍攝到有警員疑似操普通話，懷疑是內地執法人員混入警隊驅散示威者，警方完全否定有關說法，指出片段所涉及的警員當時戴有防毒面具，所講的說話根本聽不清楚。

至於網上流傳圖片拍攝到警員在停車場更換衣服，疑另有所圖，警方解釋涉事警員來自其他警區，由於當時未能返回自己所屬警區，加上當時警署內人太多，故在警署外更換衣服下班。

針對網上流傳片段稱有警員從高處扔下炮竹，警方澄清有關物品為手擲催淚彈，並解釋涉事片段地點為天水圍警署，時間為本周一（5日）至周二（6日）之間，當時警署被示威者衝擊，地面警員遭嚴重攻擊，而且警署底層窗戶也被示威者以磚頭擲破，故警方別無他選下，只能從高處投擲催淚彈。

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