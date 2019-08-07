港聞

【逃犯條例】網民號召今晚尖沙嘴觀星　太空館、文化中心提早6時關門 (17:06)

浸大學生會會長方仲賢因昨日（7日）在深水埗鴨寮街被警員截查時搜出藏有10支「觀星筆」（雷射電筒），被警方以藏有攻擊性武器拘捕。有網民號召今晚（7日）8時在尖沙嘴太空館外觀星。

康文署下午宣布，由於預計油尖旺區有大型群眾活動，九龍公園體育館、九龍公園游泳池、香港太空館及香港文化中心將提早於下午6時關閉。因應情況，區內其他文康設施亦可能於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民在前往該區的場地前應先致電有關場地查詢。

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