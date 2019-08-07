【逃犯條例】浸大生購激光電筒被捕　警強調高能量「雷射槍」即場示範 (17:09)

警方強調，有關激光電筒為高能量「雷射槍」，指出多個月來警員工作遭激光阻礙，甚至被激光所傷。警方記者會中途又發放片段，當中引述網上討論區的網民留言及截圖，批評示威者是有預謀及有組織傷害警察。

除發放片段外，警方又特地發表利用紙張示範，可見有佩戴護目鏡警員，用一支激光電筒，向一紙張深色部分，近距離發射藍色激光，未幾紙張便開始冒煙。警方稱，所使用電筒是他們檢獲的10支電筒其中一支。

至於昨晚深水埗驅散行動情況，警方稱昨晚使用了20枚催淚彈，拘捕9人，分別是7男2女，被控非法集結、妨礙警方執行職務及藏有攻擊性武器等。

逃犯條例 相關報道：

浸大生買「激光電筒」被捕 警稱「雷射槍」 被指藏攻擊性武器 市民不滿夜圍深水埗警署

浸大生購激光電筒被捕 校長錢大康：非常關注籲政府解釋

8‧3衝突控非法集結 昨准保釋 DSE生投訴被無故再押警署