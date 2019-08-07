【逃犯條例】浸大生購激光電筒被捕　警強調高能量「雷射槍」即場示範 (17:09)

浸大學生會會長方仲賢因被搜出藏有10支激光電筒，昨晚（6日）遭警方以藏有攻擊性武器拘捕，方仲賢當時報稱有關電筒為「觀星筆」。警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（7日）在記者會上交代詳情。
警方強調，有關激光電筒為高能量「雷射槍」，指出多個月來警員工作遭激光阻礙，甚至被激光所傷。警方記者會中途又發放片段，當中引述網上討論區的網民留言及截圖，批評示威者是有預謀及有組織傷害警察。
除發放片段外，警方又特地發表利用紙張示範，可見有佩戴護目鏡警員，用一支激光電筒，向一紙張深色部分，近距離發射藍色激光，未幾紙張便開始冒煙。警方稱，所使用電筒是他們檢獲的10支電筒其中一支。
至於昨晚深水埗驅散行動情況，警方稱昨晚使用了20枚催淚彈，拘捕9人，分別是7男2女，被控非法集結、妨礙警方執行職務及藏有攻擊性武器等。
逃犯條例 相關報道：
浸大生買「激光電筒」被捕 警稱「雷射槍」 被指藏攻擊性武器 市民不滿夜圍深水埗警署
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 激光電筒 雷射槍 浸大 編輯推介