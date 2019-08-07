【逃犯條例】葉劉淑儀引述張曉明：「時代革命」口號是想顛覆特區政府 (16:50)

她又稱，張曉明引述曾國藩的話，認為香港社會是非、黑白不分，社會大亂。她也認為問題非常嚴峻，示威者多次衝擊政府機關、塗污國徽等，都是瞄準國家，予人感覺是「搞革命」；而張曉明認為現時香港發生「西方顏色革命」，典型是找年輕人在前線，也會「搵宗教團體唱聖詩，等你覺得好和平」，用民主自由做口號，但真正發生的行為是傷害社會，「最終傷害自己」。

葉太指出，張曉明亦有解釋為何不可回應「撤回修例」等五大訴求，因為修例初心無錯，修例工作已完全停止。至於成立獨立調查委員會，她引述張曉明提到現時沒有條件，因為調查要大家心平氣和及有待沉澱，但現時每星期都有動亂，難以調查；對於「雙普選」，葉太指這是借口，張曉明形容這是「主權爭奪」。

她認為，張曉明多次提及「挺警」是因為警隊是香港唯一武裝力量，「如警隊冧咗，唔通真係用基本法14條出動解放軍，大家都唔想，對一國兩制好大打擊」。

她說，張曉明提及青年工作重要，呼籲與會者多向青年解釋、幫助青年，明白青年人鬱悶。

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