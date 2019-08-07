【八五罷工】男子被控暴動罪帶傷提堂　保釋候訊 (16:21)

被告李澤霖（32歲）報稱文員，他出席聆訊時，左右臉和雙手手肘均包着紗布。

兩項控罪指出，被告於8月5日在黃大仙龍翔道與其他身分不詳的人參與暴動；另於同日同址未能在身穿制服的警務人員規定下，出示身分證明文件以供查閱。

控方申請押後審訊，讓警方進一步調查，且不反對被告申請保釋。辯方透露，被告任職產品包裝設計，身上傷勢均於被捕時造成。

裁判官批准控方要求，被告准以5000元保釋，其間不得離開香港，並須定期到警署報到和遵循宵禁令。案件押後至10月2日再訊。

據悉，8月5日下午3時，約300名示威者衝出龍翔道，利用垃圾桶和鐵馬霸佔東西行線。警方於3時15分在正德街清場，並在距離示威者20米外設置防線，示威者在警方呼籲後未肯離開，且開始衝向警方防線，有示威者向警方擲雨傘和頭盔；被告當時站在前線，並向警員擲頭盔和雨傘。警方其後發射催淚彈，被告撿起催淚彈扔向警方，繼而被捕。

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