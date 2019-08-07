【八五罷工】男子被控暴動罪帶傷提堂　保釋候訊 (16:21)

市民周一（5日）發起罷工及7區集會，演變成警民衝突，警方在行動中共拘捕148人，其中一名在黃大仙區被捕的男子被暫控各一項暴動罪及未能出示身分證明文件罪，暫毋須答辯。案件今午（7日）在觀塘裁判法院提堂，被告獲准保釋，案件押後至10月2日再訊。
被告李澤霖（32歲）報稱文員，他出席聆訊時，左右臉和雙手手肘均包着紗布。
兩項控罪指出，被告於8月5日在黃大仙龍翔道與其他身分不詳的人參與暴動；另於同日同址未能在身穿制服的警務人員規定下，出示身分證明文件以供查閱。
控方申請押後審訊，讓警方進一步調查，且不反對被告申請保釋。辯方透露，被告任職產品包裝設計，身上傷勢均於被捕時造成。
裁判官批准控方要求，被告准以5000元保釋，其間不得離開香港，並須定期到警署報到和遵循宵禁令。案件押後至10月2日再訊。
據悉，8月5日下午3時，約300名示威者衝出龍翔道，利用垃圾桶和鐵馬霸佔東西行線。警方於3時15分在正德街清場，並在距離示威者20米外設置防線，示威者在警方呼籲後未肯離開，且開始衝向警方防線，有示威者向警方擲雨傘和頭盔；被告當時站在前線，並向警員擲頭盔和雨傘。警方其後發射催淚彈，被告撿起催淚彈扔向警方，繼而被捕。
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