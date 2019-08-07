【逃犯條例】法律界黑衣遊行　律師戴頭盔面罩參與促警克制 (16:14)

特意戴上防毒面具到場的執業律師陳先生表示，自己周一（5日）參與金鐘罷工集會，其間目睹警方發射催淚彈，他對警方向民居射催淚彈做法難以接受，質疑警方有否跟從既定武力指引行動，故希望藉此呼籲警方勿胡亂發射催淚彈。

他又指出，除了法律界，各行各業、甚至前高官已不斷呼籲特首成立獨立調查委員會，惟認為「就算（政府）5分鐘後話成立（委員會），都彌補唔到對香港造成的傷害。」

戴上頭盔參與遊行的實習律師歐陽先生表示，希望借此表達對警方濫捕的不滿，認為被捕者中，「大部分人都唔認為係示威者」，又形容部分人戴上口罩和頭盔等裝備，只是源於恐懼而有所防衛。他續指出，未知今日的集會會否受警方或疑似警方者襲擊，故決定以頭盔保護自己。

一名不願具名但報稱任職律師的男子，戴着寫有「核爆都唔割」字句的頭盔、眼罩及口罩參與遊行，他表示「五大訴求缺一不可」，稱今日以這身裝束遊行，是為支持前線示威者，「覺他們勇敢」，又透露自己過去都有參與反修例的和平示威。

他表示，「法律界尊重法治，但見到宜家社會上有不公義的事，今日見到咁多律師出來，證明法治係有問題」，認為成立獨立調查委員會重要，「係還返法治畀市民，因為警察濫捕的問題日趨嚴重，如有獨立調查，可給予市民公義程序」。

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