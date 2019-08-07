【逃犯條例】譚耀宗引述王志民　籲維護特區管治權威　挺特首撐警 (15:35)

他又指出，中聯辦主任王志民對在座者提到四點希望，包括維護特區管治權威、用各種行動挺特首和警察、將正氣力量發揮舉辦不同活動、做深做實青年工作。

被問到中央會否出動解放軍，身兼港區全國人代的工聯會會長吳秋北指出，中央有很多手段維護一國兩制，包括基本法和駐軍部隊。

港區全國人代馬逢國引述張曉明在會上稱，修例風波初心無錯，但政府推動時出現一系列問題，政府已清晰回應社會訴求，不應再糾纏；又說修例風波性質上轉變，出現新訴求，希望大家支持特區政府將暴亂平息。

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