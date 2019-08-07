【逃犯條例】譚耀宗引述王志民　籲維護特區管治權威　挺特首撐警 (15:35)

全國港區人大常委譚耀宗引述港澳辦主任張曉明提到5點主張，包括止暴制亂、對挑戰一國兩制的行為中央絕不容許、挺特首和警隊、對香港民意要有客觀分析，包括如何看待主流民意，以及愛國愛港力量要成為香港中流砥柱。他指出，張曉明沒有提到什麼情況會出動解放軍，但指出已故國家領導人鄧小平在1984年和1987年曾提到，若香港出現動亂中央一定會干預，張曉明形容鄧小平很有遠見。被問到香港是否出現動亂情況，譚耀宗認為香港現時情況很危險，暴亂對香港無好處，情況嚴峻要停止暴亂，現時有人衝擊一國兩制底線。
他又指出，中聯辦主任王志民對在座者提到四點希望，包括維護特區管治權威、用各種行動挺特首和警察、將正氣力量發揮舉辦不同活動、做深做實青年工作。
被問到中央會否出動解放軍，身兼港區全國人代的工聯會會長吳秋北指出，中央有很多手段維護一國兩制，包括基本法和駐軍部隊。
港區全國人代馬逢國引述張曉明在會上稱，修例風波初心無錯，但政府推動時出現一系列問題，政府已清晰回應社會訴求，不應再糾纏；又說修例風波性質上轉變，出現新訴求，希望大家支持特區政府將暴亂平息。
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