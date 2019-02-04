【逃犯條例】法律界黑衣遊行反對政治檢控　律政司︰每宗案檢控與否無政治考慮 (16:02)

【16:00】律政司發言人下午發聲明回應法律界人士遊行，稱律政司就每宗案件作出檢控與否的決定時，須就所得證據和適用法律作客觀和專業分析，不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。任何人士涉嫌違法，包括涉及暴力或破壞行為，檢控與否的決定及有關控罪都會按照上述原則而作出，並沒有任何政治考慮。
聲明指出，律政司的檢控人員一直恪守《基本法》第六十三條下的憲制責任，以公平公正的方式處理所有檢控工作，不受任何干涉；又強調律政司長、刑事檢控專員及刑事檢控科團隊在進行檢控工作時，一直不偏不倚、一視同仁，以維持司法公義。
另外，聲明又稱，律政司長和同事一直與法律界和爭議解決界不同人士保持溝通，最近亦曾與該等界別代表分別舉行多場會面，就社會現時情況及《施政報告》交流意見和建議。律政司會繼續聯絡界別的其他人士進行會面，並樂意在適合場合聆聽法律界和爭議解決界的意見。
【15:11】反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，法律界今日（7日）發起兩個月來第二次的黑衣遊行，，由終審法院遊行至律政中心，以行動反對律政司政治檢控，並要求成立獨立調查委員會，還原事件真相。參與遊行的法律界人士除了穿上筆挺西裝到場，亦有律師特意戴上頭盔、防毒面具等裝備到場，希望警方執法能保持克制。
遊行隊伍中午12時50分正式起步，至下午1時20分到達律政中心。現場所有人汗如雨下，但大批法律界人士仍身穿筆挺西裝，堅持遊行表達訴求。據大會宣布，現場逾3000人參與，較6月6日遊行的人數更多。帶領遊行隊伍的法律界立法會議員郭榮鏗，高呼「（律政司長）鄭若驊！對話！」，他說，政治檢控已成為事實，「我們法律界是不會袖手旁觀，一定會盡全力幫助被檢控的人」。
留守集會的法律界人士要求鄭若驊及刑事檢控專員梁卓然，出來見同業，交代近日的檢控決定是否有政治考慮，惟等候逾一小時仍未有人前來回應。
大律師公會前主席李柱銘發言時表示，香港市民最希望看見有法治精神，「但政府現正誤導市民，稱多人犯法製造社會混亂便破壞了法治精神」，他強調並非如此，即使多人犯法，拘捕他們、給予公平審訴，法治精神仍在，「法律面前人人平等，但你不能見穿黑衫的就即刻拉、即刻告，白衫嗰啲睇住佢走，身分證都唔攞，遲遲都不起訴」。他認為，現時律政司選擇性起訴，是不能接受。
大律師公會前主席、資深大律師陳景生說，現時社會不安，政府應成立一個獲得市民信任的獨立調查委員會，以尋求事件真相。他認為，事件並非只關乎警察的投訴，故認為監警會不能做到查明真相的效果。他又補充說，市民對監警會信心不大，兼且「礙於其權力所限，我們或者永遠都得不到真相」，故促請成立獨立調查委員會。
逃犯條例 相關報道：
張曉明：香港正面臨回歸以來最嚴峻局面 開座談會旨在「打開窗戶說亮話」
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 法律界 律政司 獨立調查委員會 鄭若驊 梁卓然 編輯推介