【逃犯條例】法律界黑衣遊行反對政治檢控　律政司︰每宗案檢控與否無政治考慮 (16:02)

聲明指出，律政司的檢控人員一直恪守《基本法》第六十三條下的憲制責任，以公平公正的方式處理所有檢控工作，不受任何干涉；又強調律政司長、刑事檢控專員及刑事檢控科團隊在進行檢控工作時，一直不偏不倚、一視同仁，以維持司法公義。

另外，聲明又稱，律政司長和同事一直與法律界和爭議解決界不同人士保持溝通，最近亦曾與該等界別代表分別舉行多場會面，就社會現時情況及《施政報告》交流意見和建議。律政司會繼續聯絡界別的其他人士進行會面，並樂意在適合場合聆聽法律界和爭議解決界的意見。

【15:11】反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，法律界今日（7日）發起兩個月來第二次的黑衣遊行，，由終審法院遊行至律政中心，以行動反對律政司政治檢控，並要求成立獨立調查委員會，還原事件真相。參與遊行的法律界人士除了穿上筆挺西裝到場，亦有律師特意戴上頭盔、防毒面具等裝備到場，希望警方執法能保持克制。

遊行隊伍中午12時50分正式起步，至下午1時20分到達律政中心。現場所有人汗如雨下，但大批法律界人士仍身穿筆挺西裝，堅持遊行表達訴求。據大會宣布，現場逾3000人參與，較6月6日遊行的人數更多。帶領遊行隊伍的法律界立法會議員郭榮鏗，高呼「（律政司長）鄭若驊！對話！」，他說，政治檢控已成為事實，「我們法律界是不會袖手旁觀，一定會盡全力幫助被檢控的人」。

留守集會的法律界人士要求鄭若驊及刑事檢控專員梁卓然，出來見同業，交代近日的檢控決定是否有政治考慮，惟等候逾一小時仍未有人前來回應。

大律師公會前主席李柱銘發言時表示，香港市民最希望看見有法治精神，「但政府現正誤導市民，稱多人犯法製造社會混亂便破壞了法治精神」，他強調並非如此，即使多人犯法，拘捕他們、給予公平審訴，法治精神仍在，「法律面前人人平等，但你不能見穿黑衫的就即刻拉、即刻告，白衫嗰啲睇住佢走，身分證都唔攞，遲遲都不起訴」。他認為，現時律政司選擇性起訴，是不能接受。

大律師公會前主席、資深大律師陳景生說，現時社會不安，政府應成立一個獲得市民信任的獨立調查委員會，以尋求事件真相。他認為，事件並非只關乎警察的投訴，故認為監警會不能做到查明真相的效果。他又補充說，市民對監警會信心不大，兼且「礙於其權力所限，我們或者永遠都得不到真相」，故促請成立獨立調查委員會。

逃犯條例 相關報道：

郭榮鏗：刑事檢控專員提獨立調查 律政司：無事實根據

郭榮鏗：鄭若驊存角色衝突 不應參與示威檢控

譚耀宗引述王志民 籲維護特區管治權威 挺特首撐警

梁愛詩︰張曉明稱香港屆危急之時 促「止暴制亂恢復秩序」

浸大生購激光電筒被捕 校長錢大康：非常關注籲政府解釋

中央召開座談會討論局勢 譚耀宗料統一建制口徑

張曉明：香港正面臨回歸以來最嚴峻局面 開座談會旨在「打開窗戶說亮話」

佩洛西籲美對港停售彈藥 華春瑩斥美包庇和縱容罪犯

澳洲提升香港外遊警示至「高度警戒」

《人民日報》：「一國兩制」底線不容挑戰 《環時》：世界各地示威群體都是「烏合之眾」