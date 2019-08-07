【逃犯條例】梁愛詩︰張曉明稱香港屆危急之時　促「止暴制亂恢復秩序」 (14:22)

對於外界關注中央會否派解放軍介入平息香港當前局勢，梁愛詩說，有人表現心急，質疑中央為何不出手；她解釋，中央對香港特區政府及警方處理有信心，但不等於中央不會出手，指出《基本法》有相關規定，如特區政府遇到動亂，解放軍可應特區政府要求平息動亂，全國性法侓亦可在港實施。她又稱，「有人很希望解放軍出動時，『一國兩制』便完蛋」，她反駁有關說法，強調即使解放軍有行動，也不會牴觸「一國兩制」。她表示，張曉明引述前領導人鄧小平於1984年及1987年接見《基本法》起草委員會委員時的講話，清楚訂明「什麼時候中央會管，什麼時候不管」。

譚惠珠︰黑衫人會穿街坊裝出來 市民勿街上觀戰

港區人大代表、基本法委員會副主任譚惠珠則表示，在座談會上收到信息，中央堅定支持港府及警方維持法治、「止暴」，使香港盡快恢復穩定。她呼籲香港市民「與暴力及暴徒割席」。她表示，港人最大渴求社會安寧及有秩序，回復正常生活，呼籲市民支持政府施政及支持警方工作。

譚惠珠稱，會上另一信息，中央堅定維持「一國兩制」，因此不能衝擊國家主權及象徵國家主權的國旗及國徽等；以及須尊重國家主權，支持特區政府施政。她表示，政府會在施政報告吸納及回應市民近來發表的心聲。她希望市民合力恢復社會安定，與暴力分割。她呼籲市民在警方執法時勿觀戰，稱個人認為「黑衫的人都會穿街坊裝出來，所以，如果警察工作的時候，如果有騷亂，大家快快離開，千萬不要觀戰」。

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