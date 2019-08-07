5男女荃灣涉毁交通燈提堂　2人留院缺席聆訊 (14:10)

有巿民發起8月5日全港「三罷」及7區集會，其後引發衝突，警方當日拘捕多人，其中5人懷疑在荃灣噴黑交通燈，被控一項刑事毁壞罪名，另2人被控一項未能在規定下出示身分證文件罪名，案件今（7日）在東區裁判法院提堂。5人中有兩人遭警方制服時受傷，現正留院未能出庭，其餘3人則毋須答辯獲准保釋，必須遵守宵禁令，案件押後至10月2日再訊。
5名被告依次為劉佳妮（32歲）、陳祖澤（22歲）、黃榮津（26歲）、冼迪（22歲）及羅永恆（22歲）。其中報稱自僱人士的劉佳妮，以及大學生冼迪遭警方制服時受傷，兩人目前仍在留院，未能到庭。裁判官命令兩人出院後盡快應訊，案件暫定8月9日提堂。
至於出庭的3名被告，控方申請將案件押後，待警方進一步調查，例如進行指紋鑑證。裁判官批准申請，案件押後至10月2日再訊，3名被告均獲以1000元現金保釋，但必須交出旅遊證件，定期到警署報到，以及遵守宵禁令。
5名被告各被控一項刑事毁壞罪，控罪指劉佳妮及陳祖澤涉嫌於8月5日損壞楊屋道與聯仁街交界南行線行人路的交通燈的綠燈；黃榮津、冼迪及羅永恆則涉嫌於同日損壞大河道與沙咀道交界的3個交通燈的綠燈。
劉佳妮及陳祖澤另被控未能在規定下出示身分證明文件罪。控罪指出，兩人於8月5日分別未能向警員鍾偉傑及李躍麒出示身分證。據了解，案發時是凌晨時分，各名被告在案發地點噴黑交通燈，並遭警方即時發現及制服，其中劉佳妮的肋骨疑似骨折，現時留院治理。