5男女荃灣涉毁交通燈提堂　2人留院缺席聆訊 (14:10)

5名被告依次為劉佳妮（32歲）、陳祖澤（22歲）、黃榮津（26歲）、冼迪（22歲）及羅永恆（22歲）。其中報稱自僱人士的劉佳妮，以及大學生冼迪遭警方制服時受傷，兩人目前仍在留院，未能到庭。裁判官命令兩人出院後盡快應訊，案件暫定8月9日提堂。

至於出庭的3名被告，控方申請將案件押後，待警方進一步調查，例如進行指紋鑑證。裁判官批准申請，案件押後至10月2日再訊，3名被告均獲以1000元現金保釋，但必須交出旅遊證件，定期到警署報到，以及遵守宵禁令。

5名被告各被控一項刑事毁壞罪，控罪指劉佳妮及陳祖澤涉嫌於8月5日損壞楊屋道與聯仁街交界南行線行人路的交通燈的綠燈；黃榮津、冼迪及羅永恆則涉嫌於同日損壞大河道與沙咀道交界的3個交通燈的綠燈。

劉佳妮及陳祖澤另被控未能在規定下出示身分證明文件罪。控罪指出，兩人於8月5日分別未能向警員鍾偉傑及李躍麒出示身分證。據了解，案發時是凌晨時分，各名被告在案發地點噴黑交通燈，並遭警方即時發現及制服，其中劉佳妮的肋骨疑似骨折，現時留院治理。

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