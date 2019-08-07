【八五罷工】涉攔警讓示威者離開　夜更清潔工獲保䆁需守宵禁令 (13:46)

49歲被告何永隆被控一項阻礙公職人員，控罪指出，他8月5日於深水埗欽州街與長沙灣道交界阻礙獲合法授權執行公務的公職人員、即警長馮耀彤執行公務。他今早還押到庭時身穿迷彩綠上衣，雙手放在身後，其間不時低頭。

據悉，被告生於馬來西亞，6歲來港，現時從事夜間清潔工人，月入1.5萬元，他獨居於深水埗鴨寮街一個單位內。

辯方表示在近期與示威相關的案件中，本案不涉及暴力行為，性質未算最嚴重，而當時被告穿拖鞋，並沒有配戴頭盔、口罩及眼罩，有機會是路過現場。辯方又指出，夜間清潔工作是被告的主要收入來源，故此遵守宵禁令有困難。辯方希望案件不會使被告失去工作，稱他有財政困難，每月需繳付5200元租金。裁判官回應稱：「咁佢自己諗下啦。」

裁判官批准被告以現金1000元保䆁，其間不得離港，需遵守宵禁令，即午夜12時到翌晨6時不能外出，需報稱地址居住等。案件押後至10月2日再訊，等待警方進一步調查。

據了解，8月5日晚有人在長沙灣政府合署附近聚集，其間阻塞道路，又不斷大叫。警方築起防線時，一名男子情緒激動，警員遂上前了解，被告突然從旁衝出，打開雙手攔在兩方中間，高呼「快啲走啦！」令該名男子最終逃離現場。

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