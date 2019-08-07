地產經紀涉藏大批利器　准保釋守宵禁令 (13:34)

被告蘇廣達報稱利嘉閣地產經紀，居於秀茂坪樂華邨。兩項控罪指出，他8月5日於秀茂坪紀律部隊宿舍地下，藏有黑色卡片刀、多用途刀及剪刀各一把，意圖作非法用途，以及昨日（6日）在秀茂坪警署接見室內，損壞屬於警方的5張會面紀錄。據悉被告撕毁該些口供紙。

控方申請將案件押後，待警方進一步調查，包括檢驗搜獲的氣槍和3部屬於被告的電話。另根據控方指控，警方從被告住所搜出52把剪刀、50把袋口刀、15把鎖匙刀、11把開信刀、8把卡片刀，以及斧頭、氣槍各一把。

辯方稱，被告為土生土長香港人，無案底，其住所與秀茂坪紀律部隊宿舍距離不足100米，其時該處沒有衝突發生。另外，辯方投訴，警方於今日凌晨4時才決定落案起訴被告，沒有提供控罪書，被告於早上8時才被喚醒上警車到法庭應訊，至9時才能致電代表律師。

主任裁判官批准案件押後，並下令被告以2000元保釋，條件包括不得離港、每周到警署報到一次、守晚上12時至翌日早上7時30分的宵禁令，以及不得接近該宿舍100米內範圍。

被告獲准保釋後，在庭外投訴，稱自己當天只是途經該路回家，是返家的恆常路線，惟遭數名無委任證、黑背心、腰間掛頭盔的便衣警察截停。拘捕期間，被告稱遭警方「粗暴拉扯」，將他拉到欄杆邊，致其手肘擦傷，至今仍見傷口滲血。他說自己有急救資格，當時將萬用刀放在急救包，鎖匙刀如鎖匙般串起鎖匙，剪刀則用作日常開箱、開信用。

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