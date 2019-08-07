【逃犯條例】浸大生購激光電筒被捕　校長錢大康：非常關注籲政府解釋 (13:27)

錢大康在電郵中稱，他擔心方仲賢的情況，昨晚已與同事前往醫院探望，目前方仲賢情況良好，並已獲得家人、朋友及多名律師支援。錢大康承諾校方將盡一切可能，保障方仲賢得到公平對待，並聯絡學生會成員及其他涉事學生，看他們需要校方什麽協助。

錢大康又提到，了解到當晚深水埗警署外爆發衝突有浸大同學參與後，校方已第一時間趕到現場，呼籲在場學生基於安全理由盡快離開。

另外，他表示校方今早已聯絡深水埗警方，要求警方公平對待被捕浸大學生，校方也正諮詢法律意見，重申未來會繼續向他們提供可行協助。

錢大康最後稱，警方於深水埗的拘捕行動已引起公眾廣泛疑慮，他呼籲政府和執法部門就此解釋清楚，而所有浸大學生、舊生、教職員等應保持冷靜，以自身安全作為首要考慮條件。

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