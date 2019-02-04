【逃犯條例】澳洲港生設「連儂牆」一周內兩度被毁　校方：不會縱容妨礙言論自由的行為 (12:12)

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昆士蘭大學的香港留學生上周五（2日）在校園設立「連儂牆」，以支持香港反修例運動及保護言論自由，吸引逾百名學生貼上便條留言。有份籌備「連儂牆」的香港姚姓（音譯）學生表示，周二凌晨有4名蒙面人大肆破壞「連儂牆」，把牆上所有內容撕去並棄於垃圾桶，而閉路電視已拍下他們，目前正確認4人的身分。

昆士蘭大學發言人回應事件，強調大學不會縱容任何妨礙言論自由的行為，包括破壞「連儂牆」，而學生會已經將有關閉路電視片段交予校方，若調查後發現涉事者與大學有關，校方將會採取「適當行動」。警方已得悉事件，保安員亦將加強「連儂牆」一帶巡邏。

姚姓學生表示任何人都可於「連儂牆」留言，他們亦歡迎中國留學生提出反對意見，但認為不能破壞牆將其他人「滅聲」。昆士蘭大學的「連儂牆」周日首次被毁，學生於翌日（5日）將牆修復，惟「連儂牆」當晚半夜再度被毁。姚姓學生強調暴力不會使他們卻步，並將繼續支持香港的民主及言論自由。

（衛報）

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