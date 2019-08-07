【逃犯條例】郭榮鏗：鄭若驊存角色衝突　不應參與示威檢控 (11:20)

法律界今日（7日）下午舉行黑衣遊行，法律界立法會議員郭榮鏗早上接受商台節目訪問時表示，近期的示威活動由《逃犯條例》修訂引起，而律政司長鄭若驊則是推動修例的主要官員，認為她存在角色衝突，相關示威檢控工作應由外判大律師負責，鄭若驊不應該參與。
7．28衝突被捕的示威者中，有44人被控暴動罪，郭榮鏗批評當局至今未對元朗西鐵站毆打途人的施襲者作出檢控；他又引述消息說，刑事檢控專員曾提出成立獨立委員會處理個案，惟遭鄭若驊推翻，今日遊行將要求與鄭若驊對話，「會等到她出來為止」。
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