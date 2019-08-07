【逃犯條例】中央召開座談會討論局勢　譚耀宗料統一建制口徑 (11:12)

香港反對修訂《逃犯條例》爭議持續。國務院港澳辦和中聯辦今日（7日）在深圳五洲賓館聯合召開香港當前局勢座談會，由港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民主講，約500名香港各界人士出席，包括全國和省級政協委員、港區人大、建制派立法會議員，以及香港總商會主席夏雅朗、香港上海匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝、港交所行政總裁李小加、九龍倉首席顧問吳光正等商界。
港區全國人大常委譚耀宗在座談會前被問到除人大政協外，亦有議員等出席，中央是否想統一所有建制派口徑，譚稱「睇來都係」。至於中央是否希望就今次事件作定調，他稱昨日港澳辦新聞辦已表態，相信與今日的表態有一致性，由港澳辦主任張曉明主講，是希望各人更能夠明白掌握，相信是中央希望就香港當前事情傳達中央的分析、看法和要求。
他形容，事態已上升到觸碰「一國兩制」底線，非常危險，認為如「一國兩制」備受衝擊破壞，後果嚴重。被問到會否向中央反映民間五大訴求，他表示中央對香港局勢情況有全面深入掌握，他們亦會提意見。至於會提甚麼意見，他說將局勢繼續下去會很危險，呼籲大家「停一停、諗一諗」，破壞一國兩制無出路，希望暴亂馬上停止。
被問及會否提出成立獨立調查委員會，他稱此問題會牽涉另一些問題，而在此時此刻做能否解決問題，他抱有很大懷疑。
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