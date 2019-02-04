【逃犯條例】張曉明：香港正面臨回歸以來最嚴峻局面　開座談會旨在「打開窗戶說亮話」 (10:56)

張曉明稱，自6月9日以來，香港反修例風波已持續整整60天，愈閙愈大，暴力愈演愈烈，社會影響面愈來愈廣，形容香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，因此有關座談會非常重要和特殊。

張曉明續指出，中央高度關注香港當前局勢，並會從戰略和全局高度研判部署，中央有關部門也已經透過不同方式，表達了香港局勢的立場態度。

張曉明表示，港澳辦和中聯辦上次聯合召前座談會是2014年8月、「違法佔中」發生前，他說以前當「一國制兩」、《基本法》實施遇上重大法律問題時，都會聽香港各界意見 求策，以便中央有關部門決策更「接地氣」，而今天座談會最大不同是在香港局勢很不安定時召開。

他又稱，早前港澳辦發言人發表新聞發布會，因有關言論是面向社會公眾，「有些話比較官式一點」，故他希望透過此次座談會，向出席者「打開窗戶說亮話，把話說得更透一點」。張曉明說罷此句，便要求記者退場。

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