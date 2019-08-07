【逃犯條例】澳洲提升香港旅遊警示至「高度警戒」 (08:51)

當局表示，香港示威活動預料會持續，而且變得難以預測，一些遊客區也受影響，警、民、有犯罪背景者之間有暴力衝突危險，其中晚間和周末的風險更大，故強烈呼籲在港澳洲公民切勿參加大型公眾活動、留意本港傳媒消息，及跟從港府指示。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）亦在社交網站發帖，稱留意到香港示威持續，影響遊客和住宅區。她強調和平示威權利受《基本法》保障，澳洲當局將繼續敦促事件和平解決，並支持香港的「一國兩制」模式。

（澳洲外交及貿易部網頁/澳洲外長佩恩Twitter）

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