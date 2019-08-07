【逃犯條例】澳洲提升香港旅遊警示至「高度警戒」 (08:51)

反修訂《逃犯條例》爭議持續，澳洲外交及貿易部周二（6日）提升對香港的旅遊警示至「高度警戒」（high degree of caution）級別。
當局表示，香港示威活動預料會持續，而且變得難以預測，一些遊客區也受影響，警、民、有犯罪背景者之間有暴力衝突危險，其中晚間和周末的風險更大，故強烈呼籲在港澳洲公民切勿參加大型公眾活動、留意本港傳媒消息，及跟從港府指示。
澳洲外長佩恩（Marise Payne）亦在社交網站發帖，稱留意到香港示威持續，影響遊客和住宅區。她強調和平示威權利受《基本法》保障，澳洲當局將繼續敦促事件和平解決，並支持香港的「一國兩制」模式。
（澳洲外交及貿易部網頁/澳洲外長佩恩Twitter）
逃犯條例 相關報道：
浸大生買「激光電筒」被捕 警稱「雷射槍」 被指藏攻擊性武器 市民不滿夜圍深水埗警署
港澳辦：「光復香港」口號衝着「一國」根本 須加強香港青年愛國教育
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 澳洲 旅遊警示 編輯推介