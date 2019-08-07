港聞

【逃犯條例】佩洛西籲美對港停售彈藥　華春瑩斥美包庇和縱容罪犯 (09:18)

美國眾議院議長佩洛西昨日（6日）發聲明，呼籲華府暫停向香港警方銷售彈藥及人群管制裝備，並承諾當國會復會後，會繼續《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的立法工作。外交部發言人華春瑩昨日斥美方縱容示威者違法行為「是對民主、自由和法治的公然踐踏」。

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