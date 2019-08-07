【逃犯條例】佩洛西籲美對港停售彈藥　華春瑩斥美包庇和縱容罪犯 (09:18)

華春瑩回答記者提問時，點名批評「佩洛西等美國政客一而再、再而三地顛倒黑白」，抹黑香港政府及警方的「正義之舉」並「支持違法犯罪行為」。她要求美國的「政客」停止「粗暴干涉香港事務」，又強調任何破壞「一國兩制」及干預香港事務的行為都不會得逞。

（新華社）

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