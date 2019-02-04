【逃犯條例．不斷更新．多圖】浸大學生購激光電筒被捕觸發圍警署　防暴警拘捕多人 (02:20)

【02:12】救護員把兩人抬上擔架送院，女子情緒激動，男子頭部以頸箍固定，要使用氧氣罩，雙目緊閉。

【02:08】急救義工為兩名倒地市民急救，救護車亦奉召到場。

【01:57】另有一名被制服男子躺在地上抽搐，然後似失去知覺。一名女子大聲詢問有沒有人可提供急救，她其後突然倒地，表示無法呼吸及不斷咳嗽。

【01:48】被制服的一名男子表示自己是沙田區議員黃學禮，指摘警員無故指他襲警及暴動。

【01:44】防暴警向前推進，有人被按在地上制服。

【01:38】再有大批防暴警由警車下來增援。示威者見狀散開。

【01:35】防暴警再次舉起藍旗，要求聚集者立即散去。

【01:12】警方舉紅旗警告。

【01:05】防暴警與一批以水馬設路障的示威者隔着長沙灣對峙。不時有圍觀的街坊指罵警員。

【00:53】防暴警再次高速推進，驅趕街上聚集的市民。

【00:35】多名被拘捕的市民被大批警員押上警車。現場所見，被捕的市民都沒有戴任何防護裝備。

【00:15】警方向前推進，把數人制服在地拘捕。

【00:00】反修訂《逃犯條例》風波引發警民衝突不斷。浸大學生會會長方仲賢昨晚（6日）在深水埗購買10支激光電筒後被5名便衣警截查，警方指方仲賢藏有一批「雷射槍」被捕，引來大批市民起哄，與疑似便衣警員理論。大批市民晚上包圍深水埗警署，要求警方交代。警方晚上11時22分發射多枚催淚煙驅散現場市民，多輛警車及大批防暴警隨即到場增援，築起多條防線。

至今日(7日)凌晨零時，警方在欽州街來回行車線築防線戒備。一批街坊則聚集在西九龍中心外。

8月6日情況詳情

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