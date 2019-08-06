【逃犯條例】浸大學生會長深水埗購觀星筆　便衣警指涉藏攻擊性武器帶走 (21:41)

【21:15】反修訂《逃犯條例》風波引發警民衝突不斷。浸大學生會會長方仲賢晚上在深水埗購物後被帶走，引來大批市民起哄，與疑似便衣警員理論。大批市民晚上包圍北河街警署，要求警方交代，有警官表示，暫未有人因此被捕。

有網民發布短片，顯示方仲賢在快餐店外被數名相信是便衣探員的人圍着，其中一名疑似便衣警員詢問方仲賢，膠袋內載着什麼，方仲賢回應「激光電筒」。

另一疑似便衣警員從方仲賢手中的膠袋取出一支長條狀的物件，並疑似向牆身試射光束。其後另一疑似便衣探員向方仲賢稱，因方仲賢藏有攻擊性武器拘捕他，方仲賢一度大叫，稱自己所買的物品是用來看星。

浸大學生會表示，會長方仲賢於深水埗鴨寮街及桂林街交界購買觀星筆後被便衣探員攔截及拘捕，拘捕原因為藏有攻擊性武器，現被送往明愛醫院。浸大學生會嚴厲譴責警方濫捕，質疑「極權意圖散播白色恐怖之心昭然若揭」。《明報》已向警方查詢，正等候回覆。

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