【逃犯條例】回應港府警方　民陣：譴責示威者致民怨火上加油 (20:55)

民陣表示，當局此舉一方面轉移視線，欲將矛頭從警察公然濫權的事實中移走；二則將謊言一再重複，以求在輿論洗底，卻完全沒有自省一切民怨的根本，在於政府完全漠視五大訴求。訴求一天不獲滿足，示威不會停止。

由6月12日開始，警察多次對示威人士（包括已獲不反對通知書的遊行及集會活動）施以致命武器、致命佈陣，不合比例的武力已令市民對警隊信心盡失；7月21日元朗恐襲，警隊不單當日不作為，任由黑社會無差別毆打傷害途人及記者，至現在仍放軟手腳，未有快速將涉事暴徒緝捕歸案，乃是親手摧毁香港法律與秩序的最後一根稻草。

民陣表示，不設立獨立調查委員會，本港的法治及市民對執法人員的信心將永遠無法被重建。百年基業毀於一旦，責任全在林鄭政府。民陣要求當局立即回應五大訴求，成立獨立調查委員會。

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