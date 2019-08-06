【Emily Online】催淚煙瀰漫社區人獸遭殃　龜抓眼貓流淚 (19:45)

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住喺黃大仙下邨、21歲嘅LLY（化名）話，噚日下晝喺18樓走廊旁觀示威集會，樓下放緊催淚彈嘅時候，雖然無煙飄上嚟，但塊面好痛，仲流眼水；同一時間，佢見到屋企隻水龜用爪撥眼，「養咗幾年第一次見佢咁樣」。雖然LLY將隻龜擺番落水缸就無事，不過佢話好嬲，唔明點解警察要喺民居附近放催淚彈，「搞到人唔緊要，𠵱家搞埋我隻龜！」

另外，警察噚晚喺深水埗警署外施放催淚彈驅散示威者，同深水埗警署相距百幾米嘅城大動物醫療中心都有動物受影響。有醫療中心職員Ryan（化名）就話，前晚警察發射催淚彈之後，職員喺對正茘枝角道嘅貓病房聞到刺鼻嘅氣味，於是要急急幫啲貓「大遷移」去深切治療病房。Ryan話，見到啲貓明顯受驚同好緊張，除咗匿埋喺沙盆，仲喺貓籠度匿埋喺毛巾底，呼吸急速又快咗。

Ryan唔明點解警察決定用催淚彈前，唔通知附近嘅動物醫療中心一聲，畀職員起碼可以閂好門窗同埋拎啲濕毛巾攝門罅，「𠵱家警察唔通知就射催淚彈，係罔顧動物生死」。Ryan仲話見到民間發起11號深水埗遊行，佢唔知到時警察會點處理，啲動物唔知會唔會又受影響，覺得好不安。

網民Matthew Ho係facebook「天下貓貓一樣貓」群組上載咗張相，相入面佢隻貓「忌廉」眯起雙眼，眼角有滴淚，話係催淚彈谷上嚟搞到咁，而個帖文就標記咗係深水埗。Matthew後來更新，話煙散咗之後「主子好多了」，仲希望「街上浪浪（流浪動物）平安」咁話。

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