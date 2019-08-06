【逃犯條例】張建宗籲包容警隊有偏差　李家超：警察履行職責就是最中立 (19:30)

張建宗稱連日來的暴力行動已「去到地區層面」，呼籲普通市民及街坊要遠離示威者。在場記者指出，警方昨單日施放800枚催淚彈，有市民在家中都聞到催淚煙氣味，還可以「避去邊？」，並質疑警察是否要武力鎮壓示威、以暴制暴。張建宗回應稱，示威者近期主要以警署為襲擊目標，是對法律的明顯挑戰，警隊長時間包容後適時回應，用最低武力處理問題，其間動用催淚彈一定會有人受影響，他呼籲市民勿抱「睇熱鬧心態」，要遠離示威現場，勿阻止警方執法。

李家超則表示，哪處有示威是由示威者決定，不是由警隊做主動。他稱警方使用催淚煙考慮充分，目的包括確保示威者與警員有安全距離和避免雙方肢體碰撞，以及配合警方其他行動；若使用催淚煙的位置附近有其他住戶，警方會盡量廣播或經傳媒提醒居民關教，以減少催淚煙引起的不適。

有記者質疑政府現時是用「人民鬥人民、人民鬥警察」，張建宗稱這非公道說法，強調警隊有責任維護法治，正面對長時間高壓工作、家人亦受示威等事件影響，稱市民要體諒，警隊是香港執法的重要隊伍、治安的重要防線，以及在警隊有偏差時多包容。

荃灣昨有惡煞糾黨襲擊黑衣者，警方約15分鐘後到場處理；但721元朗襲擊當日，警方卻在接報39分鐘後才到場。李家超被問及警方處理兩宗事件的時間為何有大分別時，稱元朗刑事案件及警方處理手法的投訴都正在處理，他希望交由調查人員和監警會調查，不打算討論當日事件細節。

張建宗早前就警方處理721元朗襲擊手法道歉後，警察隊員佐級協會發信譴責張建宗及要求他「退位讓賢」。有記者今日在記者會問及，協會此舉有否違反《警察通例》及是否違反警察中立原則。李家超回應稱，警務人員的中立性是「依法辦事」，無論面對的是哪個政府官員、政治團隊成員或政府代表，只要警隊按照法律執行警務，就是「最政治中立的應有做法」。

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