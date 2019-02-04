【Emily Online】被冒充召鄉親木棍抗黑衣人　福建社團聯會施榮忻：破壞我聲譽 (19:14)

噚晚（5日）北角發生結黨襲擊示威者事件，有消息傳出今午（6日）會再有人聚集，引起北角一帶恐慌，唔少商舖提早落閘閂門。北角一帶一向係福建人聚居地，香港福建社團聯會秘書長施榮忻噚晚喺該會嘅通訊群組度呼籲鄉親冷靜同忍讓，但就被人冒充發訊息叫班鄉親「全部拿木棍出來對抗」黑衣人。施榮忻今日出聲明澄清，發布及散播煽動暴力行為嘅訊息，內容絕非出自佢，亦完全同佢意向不符，批評呢類行為嚴重破壞佢聲譽。
施榮忻同Emily講，噚日見到有啲鄉親好激昂，佢已不斷安撫福建鄉親。佢噚晚發訊息畀鄉親，提及當晚有「黑衣暴徒到北角擾亂社會治安」，而鄉親一向有愛國愛港愛鄉光榮傳統，喺嚴峻時刻鄉親要團結，強調鄉親要冷靜，千萬唔好輕舉妄動，作出不必要嘅衝突，樣樣事都必須忍讓。不過，之後就有人以佢嘅署名發出信息，複製咗佢原信息嘅頭幾句，叫人拎木棍嚟對抗黑衣人。
施榮忻今日發聲明，叫相關人士立即停止冒充行為，並刪除相關信息，佢將保留追究一切法律責任的權利。另外，佢又同香港福建社團聯會主席吳換炎一齊出信畀福建鄉親，話該會主張和平理性，反對一切暴力行為，再呼籲鄉親冷靜克制，相信國家同特區政府會有妥善措施平息風波，叫鄉親遇到突發事件，要同警方聯絡。
八五罷工．各區集會 相關報道：
警昨放800催淚彈160海綿橡膠彈拘148人 記者讀聲明譴責警察濫暴