【Emily Online】被冒充召鄉親木棍抗黑衣人　福建社團聯會施榮忻：破壞我聲譽 (19:14)

施榮忻同Emily講，噚日見到有啲鄉親好激昂，佢已不斷安撫福建鄉親。佢噚晚發訊息畀鄉親，提及當晚有「黑衣暴徒到北角擾亂社會治安」，而鄉親一向有愛國愛港愛鄉光榮傳統，喺嚴峻時刻鄉親要團結，強調鄉親要冷靜，千萬唔好輕舉妄動，作出不必要嘅衝突，樣樣事都必須忍讓。不過，之後就有人以佢嘅署名發出信息，複製咗佢原信息嘅頭幾句，叫人拎木棍嚟對抗黑衣人。

施榮忻今日發聲明，叫相關人士立即停止冒充行為，並刪除相關信息，佢將保留追究一切法律責任的權利。另外，佢又同香港福建社團聯會主席吳換炎一齊出信畀福建鄉親，話該會主張和平理性，反對一切暴力行為，再呼籲鄉親冷靜克制，相信國家同特區政府會有妥善措施平息風波，叫鄉親遇到突發事件，要同警方聯絡。

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