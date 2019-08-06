【逃犯條例】民建聯經民聯支持港澳辦立場　籲市民抵制暴力 (19:13)

反修訂《逃犯條例》爭議持續，國務院新聞辦今日召開「媒體吹風會」回應香港問題，指出香港事態日益嚴峻，呼籲香港市民必須堅定站出來守護家園，向破壞分子發出怒吼。民建聯及經民聯均發新聞稿表示支持港澳辦立場，並呼籲市民一同抵制暴力。
民建聯發新聞稿批評，近兩個月的示威集會遊行已超出和平自由的界限，公然攻擊中央機構及香港執法機關，是將香港推向深淵，但相信有中央的充分信任及支持，特區政府必定能夠解決當前的紛亂。
經民聯批評目前本港的極端暴力事件愈演愈烈，已嚴重影響香港經濟和民生，衝擊「一國兩制」的原則底線，將香港置於危險境地。經民聯表示，堅決支持港澳辦立場，呼籲全港市民堅決維護國家主權和「一國兩制」，全力支持特首林鄭月娥及特區政府依法施政，以及全力支持香港警隊和司法機構全面追究暴徒的法律責任，依法懲治違法者。
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