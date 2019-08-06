【逃犯條例】民建聯經民聯支持港澳辦立場　籲市民抵制暴力 (19:13)

民建聯發新聞稿批評，近兩個月的示威集會遊行已超出和平自由的界限，公然攻擊中央機構及香港執法機關，是將香港推向深淵，但相信有中央的充分信任及支持，特區政府必定能夠解決當前的紛亂。

經民聯批評目前本港的極端暴力事件愈演愈烈，已嚴重影響香港經濟和民生，衝擊「一國兩制」的原則底線，將香港置於危險境地。經民聯表示，堅決支持港澳辦立場，呼籲全港市民堅決維護國家主權和「一國兩制」，全力支持特首林鄭月娥及特區政府依法施政，以及全力支持香港警隊和司法機構全面追究暴徒的法律責任，依法懲治違法者。

逃犯條例 相關報道：

【元朗襲擊】記者質問警車經過白衣人聚集地沒調查 警：不便交代

【旺角再遊行】上班兩天惹官非 浸大畢業生涉非法集結提堂

警兩月射千催淚彈300橡膠海綿彈 人權組織：「無差別」攻擊

黃大仙衝突麵包師傅涉襲警准保釋 辯方投訴警襲被告致鼻骨折身體瘀傷

港澳辦：「光復香港」口號衝着「一國」根本 須加強香港青年愛國教育

54教牧學者發聯署牧函 籲各方克制促成立獨立調查委員會