【逃犯條例】監警會將審視6.9至7.2示威活動　暫不包括元朗襲擊 (18:40)

反修訂《逃犯條例》風波未息。獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）上月5日召開特別內務會議，一致通過就2019年6月9日至7月2日期間發生的數次大型公眾活動，以及警方採取的相應行動進行審視，釐清事實，並向行政長官提交有關報告，及向公眾公布詳情，以履行會方的法定職能。
由於近期事態發展迅速，引起本港社會極度關注，監警會表示積極就7月2日後舉行的多項大型活動及相關事宜、即包括元7月21日元朗遊行及「無差別」襲擊等，與投訴警察課保持緊密溝通。監警會將於本月中就如何處理這些事件作內部討論，日後會有公布。
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