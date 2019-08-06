【逃犯條例】監警會將審視6.9至7.2示威活動　暫不包括元朗襲擊 (18:40)

反修訂《逃犯條例》風波未息。獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）上月5日召開特別內務會議，一致通過就2019年6月9日至7月2日期間發生的數次大型公眾活動，以及警方採取的相應行動進行審視，釐清事實，並向行政長官提交有關報告，及向公眾公布詳情，以履行會方的法定職能。